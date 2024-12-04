Грозный, 4 декабря, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему электромобиль Cybertruck. Это заявление он сделал в ходе онлайн-общения с жителями республики в Telegram.

Телеграм — канал Рамзана Кадырова

Кадыров пояснил, что сообщение о подарке, которое он опубликовал в августе 2024 года, было шуткой.

«Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал глава Чечни.

Руководитель региона также отметил, что испытывает интерес к Маску из-за его позиции, высказываний и действий. При этом он заявил, что Cybertruck показал свою непригодность для применения в зоне боевых действий.

Глава Чечни уточнил, что электромобиль был испытан вместе с установленным на него пулемётом. По словам руководителя республики, российский УАЗ «Патриот» превосходит Cybertruck по характеристикам.

Кадыров также выразил надежду, что не обидел Маска своей шуткой.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа глава Чечни писал, что якобы получил Cybertruck от Маска. Руководитель республики также отмечал, что эта машина очень удобна и её якобы планируют отправить в зону специальной военной операции.

19 августа Илон Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck, производимый его компанией Tesla. Предприниматель ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter).

20 сентября Кадыров проинформировал, что в зону специальной военной операции были направлены ещё два автомобиля Cybertruck. В этот же день глава Чечни написал, что Маск удалённо отключил эту машину.