Грозный, 20 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Ещё два автомобиля Cybertruck были направлены в зону специальной военной операции. Об этом 20 сентября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Телеграм-канал Рамзана Кадырова. Кадр из видео

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, машины отличаются мобильностью, удобством и манёвренностью, работают штатно, без сбоев.

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Ранее Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск удалённо отключил якобы подаренный главе республики Cybertruck. Машина была оснащена пулемётом и использовалась в зоне спецоперации. Упомянутых автомобилей оно не коснулось, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни 17 августа рассказал, что получил от Маска Cybertruck Tesla. Он написал, что лично испытал машину. Кадыров также пригласил Маска в гости и назвал его великим человеком.

Сам миллиардер спустя два дня опроверг информацию. Предприниматель ответил одному из пользователей соцсети X на пост о подарке: «Вы серьёзно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?»