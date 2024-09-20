Грозный, 20 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск удалённо отключил машину Cybertruck, якобы подаренную им главе Чечни Рамзану Кадырову.

Телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. <…> Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал глава республики 19 сентября в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что машина хорошо себя показала при выполнении боевых задач. Он похвалил электромобиль за высокую манёвренность и защиту экипажа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Кадыров в августе заявил, что получил от Маска Cybertruck, и отправит её в зону специальной военной операции. Глава Чечни выложил видео, как водит машину. На неё также установили крупнокалиберный пулемёт.

Маск опроверг утверждение, что дарил электромобиль Кадырову. Он назвал тупым пользователя, обвинившего бизнесмена в передаче транспортного средства российскому политику.

20 сентября Кадыров заявил об отправке в зону СВО ещё двух Cybertruck. Он опубликовал видеоролик, как техника курсирует по просёлочным дорогам. Также в видео продемонстрировали, как из пулемёта, установленного на электромобиль, сбили беспилотник. Глава республики подчеркнул, что отключение не коснулось этих машин.