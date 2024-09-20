Кадыров заявил, что Илон Маск удалённо отключил ему машину Cybertruck
Грозный, 20 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск удалённо отключил машину Cybertruck, якобы подаренную им главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. <…> Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал глава республики 19 сентября в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что машина хорошо себя показала при выполнении боевых задач. Он похвалил электромобиль за высокую манёвренность и защиту экипажа.
Как передавало ИА Регнум, Кадыров в августе заявил, что получил от Маска Cybertruck, и отправит её в зону специальной военной операции. Глава Чечни выложил видео, как водит машину. На неё также установили крупнокалиберный пулемёт.
Маск опроверг утверждение, что дарил электромобиль Кадырову. Он назвал тупым пользователя, обвинившего бизнесмена в передаче транспортного средства российскому политику.
20 сентября Кадыров заявил об отправке в зону СВО ещё двух Cybertruck. Он опубликовал видеоролик, как техника курсирует по просёлочным дорогам. Также в видео продемонстрировали, как из пулемёта, установленного на электромобиль, сбили беспилотник. Глава республики подчеркнул, что отключение не коснулось этих машин.