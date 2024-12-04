Москва, 4 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обновил состав президентского Совета по правам человека (СПЧ) в преддверии традиционной встречи с членами этого консультативного органа, следует из соответствующего указа главы государства.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, в состав СПЧ были включены ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Никита Анисимов, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев, а также журналист и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич.

При этом Путин исключил из Совета Андрея Бокова, Бориса Кравченко, Евгения Мысловского и Елену Шишкину. Традиционная встреча Путина с членами СПЧ состоится 10 декабря — в День защиты прав человека.

Ротация членов СПЧ, которую провёл Путин своим указом, была точечной. Она подтверждает тенденцию на профессионализацию Совета и привлечение в орган экспертов, которые способны выдвигать научно и практически обоснованные предложения. Такие рекомендации могут лечь в основу поручений президента РФ. Также ротация усиливает влияние СПЧ через привлечение в него руководителей ВШЭ и ФНПР.

«Высшая школа экономики» не только входит в число одних из ведущих вузов страны, но и имеет развитые научно-исследовательские компетенции в сфере развития институтов гражданского общества. Учреждение известно работами своего Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора и другими проектами. Все предыдущие ректоры ВШЭ также входили в состав Совета.

Помимо этого, в СПЧ включили главу ФНПР Черногаева, который ранее накопил значительный опыт, руководя профсоюзом работников железнодорожного транспорта. Он является управленцем современного типа и понимает все актуальные тенденции управления, цифровизации и вопросы регулирования трудовой сферы.

Журналист Малькевич, которого США и ЕС внесли в свои санкционные списки, известен своей бескомпромиссной патриотической позицией. Он занимался запуском новых телеканалов в Херсонской и Запорожской областях. В СПЧ, вероятно, он сосредоточится на защите прав журналистов и донесении интересов жителей воссоединившихся с РФ регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин также обновлял состав СПЧ. Он исключил из состава Совета адвокатов Генри Резника, Шоту Горгадзе и ещё несколько человек. Новыми членами консультативного органа стали общественный деятель Александр Ионов, а также директор организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков. Путин на встрече пожелал им успехов в деятельности.