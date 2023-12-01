Москва, 1 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исключил адвокатов Генри Резника, Шота Горгадзе и ещё несколько человек из состава Совета по правам человек (СПЧ), следует из указа.

Михаил Климентьев / РИА Новости Владимир Путин

«Исключить из состава совета Горгадзе Ш. О., Мукомолова А. Ф., Никитинского Л. В., Полякову М. Ф., Резника Г. М. и Ясина Е. Г», — говорится в документе.

Глава государства включил в состав совета новых участников. Среди них общественный деятель Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, директор организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков, гендиректор «Платформы для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

Указ вступил в силу со дня его подписания 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) традиционно состоится в декабре.

В ноябре 2022 года, со гласно указу президента, в обновлённый состав СПЧ вошёл военный корреспондент Александр Коц. При этом из состава Совета исключили журналистов Екатерину Винокурову и Николая Сванидзе.