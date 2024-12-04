Москва, 4 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Россия будет делать всё, чтобы защитить свои экономические интересы. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мы должны делать то, что нужно для обеспечения своих интересов», — сказал глава государства.

Он выразил мнение, что самые надёжные вложения — в технологии, образование, науку и логистику.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на встрече с учёными Путин заявил, что наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.

В феврале на торжественной церемонии по случаю 300-летия РАН президент отметил, что российским учёным нужно проводить исследования не для того, чтобы догонять или копировать других, а чтобы работать на опережение. Путин заявил о необходимости решать на качественно ином уровне задачи в различных областях, в том числе энергетике, промышленности, экологии, здравоохранении и вопросах безопасности.