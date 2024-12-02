Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых учёных.

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Он отметил, что наука, так же как образование и искусство, призвана объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий.

«[Наука] призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперёд, потому что именно наука создаёт условия для прогресса», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Путин на торжественной церемонии по случаю 300-летия РАН заявил, что неизвестно, какой была бы судьба России, если бы у неё не было достижений учёных в разные времена. Он подчеркнул, что это касается и допетровской эпохи, и новейшей истории, и наших дней.

Также Путин отметил, что российским учёным нужно проводить исследования не для того, чтобы догонять или копировать других, а работать на опережение. Президент заявил о необходимости решать на качественно ином уровне задачи в различных областях, в том числе энергетике, промышленности, экологии, здравоохранении и вопросах безопасности.