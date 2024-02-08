Москва, 8 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Российским учёным нужно проводить исследования не для того, чтобы догонять или копировать других, а работать на опережение, заявил 8 февраля президент Владимир Путин на вручении наград учёным по случаю 300-летия Российской академии наук.

Кадр из видео

«Мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. С учётом, что досталось нам от наших предшественников», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865923" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин подчеркнул, что российские учёные могут так работать. Он также напомнил про непростую ситуацию и заявил, что в ней ответственность за результаты гораздо выше. Президент заявил о необходимости решать на качественно ином уровне задачи в различных областях, в том числе энергетике, промышленности, экологии, здравоохранения и вопросах безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее 8 февраля заявил, что в течение следующих трёх лет расходы на науку в России превысят 1,5 трлн рублей. Он также поддержал увеличение финансирования прикладных проектов и сделать это не за счёт изъятия средств с других научных направлений, а найти дополнительные источники.

Также российский лидер на заседании правительства, поручил в течение недели представить ему проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Он подчеркнул, что эта программа имеет сопоставимое значение со стратегией национальной безопасности.