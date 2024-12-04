Москва, 4 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Все партнёры России по объединению БРИКС в целом согласились с идеей разработать общую инвестиционную платформу, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Максим Богодвид/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Он подчеркнул, что членам объединения необходимо сперва добиться большей интеграции экономик друг с другом.

С 22 по 24 октября в Казани прошёл саммит БРИКС. Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.