Киев, 4 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку своего «представителя в Крыму» Тамилу Ташеву, сообщило 4 декабря информационное агентство «РБК-Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины

По информации журналистов, она сама подала прошение об увольнении. Глава киевского режима назначил Ташеву на этот пост весной 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября глава киевского режима признал, что Киев не может захватить Крым и вернуться к границам 1991 года. По его словам, украинский конфликт вошёл «в сложный период». Политик утверждал, что рассчитывает на некое дипломатическое решение.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет отметил, что признание главой киевского режима невозможности вернуть Крым является «поздним прозрением». Парламентарий добавил, что Киеву следует навсегда забыть о полуострове.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призывал киевский режим умерить свои аппетиты в отношении Крыма, поскольку все они беспочвенны. Он подчёркивал, что регион всегда был, есть и будет российской территорией.