Москва, 21 ноября, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Признание главой киевского режима Владимиром Зеленским невозможности вернуть Крым являются «поздним прозрением». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. К сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал парламентарий «РИА Новости».

Шеремет добавил, что киевскому режиму следует навсегда забыть о Крыме. По его словам, полуостров никогда не вернётся под контроль Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогут «с оружием в руках» дойти до границ Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Глава киевского режима отметил, что рассчитывает на некое дипломатическое решение.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговорного процесса киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркнул глава государства.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года.