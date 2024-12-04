Брюссель, 4 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Лучшей и самой дешёвой гарантией безопасности для Киева будет принятие Украины в НАТО и распространение на неё действия пятой статьи устава организации о коллективной безопасности, заявил 4 декабря глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Global Look Press

Перед началом заседания глав МИД стран — членов НАТО он назвал иллюзией представления о том, что киевский режим можно защитить, не принимая Украину в НАТО.

«Если мы хотим мира на Украине, у нас нет другого выхода: нам придется предоставить ей гарантии безопасности. С нашей точки зрения, нет гарантий безопасности лучше и дешевле, чем гарантии, предусмотренные пятой статьёй Устава НАТО», — сказал Ландсбергис.

Он также отметил, что конфликт на Украине может быть решён только на поле боя, и выразил мнение, что, в сравнении с тратами западных стран на военные конфликты в Афганистане и Ираке, украинский конфликт не требует значительных финансовых вложений.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Украины Андрей Сибига ранее призвал министров иностранных дел стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в военный блок по итогам встречи 3–4 декабря. Настал «самый подходящий» момент для приглашения, заявил Сибига.

Обозреватели агентства Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщали, что, по мнению команды избранного президента США Дональда Трампа, киевскому режиму для завершения конфликта придётся пойти на территориальные уступки России, а вступление Украины в НАТО будет приостановлено, хоть и не снято с повестки.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.