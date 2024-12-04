Москва, 4 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Западные партнёры Киева планируют разделить Украину и по частям продать Европе. Такое будущее Украине предрёк председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В статье, опубликованной на сайте движения, он отметил, что план главы киевского режима Владимира Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России, в который были вложены немалые деньги, не сработал.

«Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину <…> Страну разрежут, как тушку, и за каждый её кусок начнутся торги», ― указал политик.

Медведчук подчеркнул, что основным покупателем станет Европа, а России просто де-факто уступят освобождённые от нацистов территории.

По его словам, юг Украины хотят отдать Румынии. Также реальный шанс прирасти территориями имеет Польша. Медведчук добавил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон явно претендует на то, чтобы занять пост мэра Киева.

«Европа готова оккупировать Украину. И тут всё логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому «цивилизованные» европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке», — предупредил политик.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-бюро Службы внешней разведки 29 ноября заявили, что запад планирует поделить Украину между Румынией, Польшей, Великобританией и ФРГ. Для решения этой задачи от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Это будет делаться под видом развёртывания в стране «миротворческого контингента», подчеркнули в ведомстве.

Черноморское побережье планируется отдать Румынии, запад — Польше, центр и восток — Германии, а северные регионы, включая Киев, будет контролировать Великобритания., уточнили в пресс-службе СВР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что американские власти используют Украину в качестве инструмента для нанесения «стратегического поражения» России. Страна для Запада не является объектом его усилий, подчеркнул представитель Кремля.

15 ноября американский политолог Джон Миршаймер отметил, что план США по ослаблению России с помощью Украины оказался провальным. Он также удивился тому факту, что западные страны не желают признавать наличие «пределов возможностей» у применения военной силы.

Президент России Владимир Путин 7 ноября заявил, что Запад использует Украину как инструмент борьбы с Россией, а украинцев превращает в пушечное мясо.