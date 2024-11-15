Вашингтон, 15 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. План США по ослаблению России с помощью Украины оказался провальным. Такое мнение высказал 15 ноября американский политолог Джон Миршаймер.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Отдельно Миршаймер выразил своё удивление тем фактом, что западные страны не желают признавать наличие «пределов возможностей» у применения военной силы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин отметил, что фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. По его словам, сегодня истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целью США и их сателлитов является «стратегическое поражение» России. Она добавила, что Россия категорически не приемлет логику Запада, по которой военная помощь Украине якобы приближает урегулирование. По её словам, Запад не заинтересован в завершении конфликта, но нацелен на извлечение из него максимальной выгоды.