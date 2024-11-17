Москва, 17 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Американские власти используют Украину в качестве инструмента для нанесения «стратегического поражения» России. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так спикер Кремля прокомментировал вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о заинтересованности США в урегулировании украинского конфликта.

«В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом», — опубликован ответ в Telegram-канале журналиста.

Объектом является Россия, которую США хотят сдержать, намереваясь нанести «стратегическое поражение».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября американский политолог Джон Миршаймер отметил, что план США по ослаблению России с помощью Украины оказался провальным. Он также удивился тому факту, что западные страны не желают признавать наличие «пределов возможностей» у применения военной силы.

19 октября президент России Владимир Путин отметил, что фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. По его словам, сегодня истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целью США и их сателлитов является «стратегическое поражение» России. Она добавила, что Россия категорически не приемлет логику Запада, по которой военная помощь Украине якобы приближает урегулирование. По её словам, Запад не заинтересован в завершении конфликта, но нацелен на извлечение из него максимальной выгоды.