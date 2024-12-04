Новосибирск, 4 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Правоохранители проверяют информацию об угрозе теракта в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщили 4 декабря в правительстве региона.

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«По факту сообщений об угрозе террористического характера в общеобразовательной организации города Новосибирска проводится проверка», — информирует Telegram-канал областного правительства.

Ранее в Сети появились сообщения, что ученики якобы баррикадировались в кабинетах, после чего их эвакуировали.

При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия, включающие обследование здания и установление тех, кто отправил сообщения. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона, добавили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Благовещенске полицейские задержали 15-летнего подростка за ложное предупреждение о якобы готовящихся в школах терактах. Школьник, состоящий на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, сознался, что таким образом хулиганил.

Ученик одной из школ Красноярска попал под уголовную ответственность из-за комментария в Сети, подтвердившего фейковое анонимное сообщение об угрозе теракта.