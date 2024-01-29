Благовещенск, 29 января, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Подростка 15 лет, сообщившего в экстренные службы ложную информацию о якобы заложенных в школах взрывных устройствах, задержала полиция в Благовещенске. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

Иван Шилов ИА Регнум Телефонный терроризм

«26 января на единый номер пожарной службы 101 от неизвестного гражданина поступило сообщение об угрозе взрыва школ Благовещенска. Заинтересованными ведомствами осуществлена проверка информации. Предметов, представляющих опасность, в образовательных учреждениях не обнаружено», — уточняется в сообщении.

Личность сообщившего о «минировании» школ успешно установили. Оказалось, что это подросток, состоящий на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Школьник сознался, что совершил преступление из хулиганских мотивов.

Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подростка допросили в качестве подозреваемого. Уголовная ответственность по статье наступает с 14 лет, она предусматривает для виновного в преступлении лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, на основании решения суда подлежат возмещению все затраты и ущерб от сообщений подобного рода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ученик одной из школ Красноярска подозревается в распространении ложной информации о якобы готовящемся теракте в одной из школ. Школьник оставил подтверждающий комментарий под фейковым сообщением о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких образовательных учреждений Красноярска.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.