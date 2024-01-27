Красноярск, 27 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Ученик одной из школ Красноярска попал под уголовную ответственность. Школьнику придётся ответить перед законом за подтверждающий комментарий к фейковому анонимному сообщению якобы об угрозе готовящегося теракта в учебном заведении. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе регионального главка МВД.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ведомстве напомнили, что 23 января в мессенджерах стала распространяться информация о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких образовательных учреждений Красноярска. Однако официальные ведомства эту информацию опровергли.

Между тем на следующий день в полицию обратился директор одной из городских школ, который рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов тщательно обследовали здание школы, однако опасных предметов не обнаружили.

Полицейские установили, что комментарий оставили с аккаунта, принадлежащего ученику этой школы. В квартире подростка обнаружили и изъяли сотовый телефон и компьютер.

«В отношении школьника <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», ― говорится в сообщении главка в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в Мордовии возбудили уголовное дело в отношении шестерых школьников по признакам статьи о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По предварительной информации, подозреваемые пять раз ложно сообщали о минировании школы, распространяя сообщения в соцсетях. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми.

В Ханты-Мансийском автономном округе 25 января эвакуировали учеников и работников всех школ Нижневартовска. В полицию города поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях учебных учреждений.