Брюссель, 3 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. На последней в 2024 году встрече в Брюсселе главы МИД НАТО планируют обсудить среди прочего применение Россией баллистической ракеты «Орешник». Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

ИА Регнум Украина, НАТО

Дипломаты намерены выяснить, каким образом применение «Орешника» отразится на украинском конфликте, поставках оружия Киеву и евроатлантической безопасности.

При этом официально штаб-квартира НАТО не распространяет информацию о предстоящей повестке. Отмечается, что впервые за десятилетия повестка предстоящей встречи глав МИД НАТО так засекречена.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе телефонных переговоров министр обороны США Ллойд Остин и глава минобороны Украины Рустем Умеров обсудили поставку Киеву американских вооружений и удар России баллистическими ракетами средней дальности.

О применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам и военнослужащим. Он пояснил, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

Москва по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) предупредила США, что запустила баллистическую ракету. Это произошло «в явочном автоматическом режиме» за 30 минут до пуска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.