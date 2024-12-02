Вашингтон, 2 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает американское агентство Associated Press (AP).

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«США готовятся направить Украине дополнительную военную помощь в размере 725 млн долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что пакет также включает в себя дополнительные противопехотные мины, которые, как рассчитывает Украина, замедлят продвижение российских сухопутных войск.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

Издание Politico утверждает, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».

24 ноября агентство Bloomberg сообщало, что до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа действующий глава Белого дома намерен максимально укрепить Украину. Байден планирует оказать Зеленскому максимальную помощь, чтобы доказать, что у Украины есть потенциал для ответа России.