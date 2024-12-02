США направят Украине ещё $725 млн военной помощи, сообщают СМИ
AP: США направят Украине пакет военной помощи на $725 млн
Вашингтон, 2 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает американское агентство Associated Press (AP).
«США готовятся направить Украине дополнительную военную помощь в размере 725 млн долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности», — указано в публикации.
В материале также уточняется, что пакет также включает в себя дополнительные противопехотные мины, которые, как рассчитывает Украина, замедлят продвижение российских сухопутных войск.
Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.
Издание Politico утверждает, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».
24 ноября агентство Bloomberg сообщало, что до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа действующий глава Белого дома намерен максимально укрепить Украину. Байден планирует оказать Зеленскому максимальную помощь, чтобы доказать, что у Украины есть потенциал для ответа России.