Киев, 3 декабря, 2024, 04:45 — ИА Регнум. На Украине ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в воссеми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве в 04:18 мск.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Житомирской, Киевской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областей.

Как передавало ИА Регнум, складские помещения во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 1 декабря сообщил глава так называемой областной военной администрации региона Александр Прокудин.

Днём 30 ноября украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах, прогремевших во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. На тот момент на подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.