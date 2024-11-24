Украина, 24 ноября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Подробной информации о прогремевших в городе взрывах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Чернигове на севере Украины 24 ноября прогремели взрывы.

Ранним утром 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действовала в Киеве с 04:45 мск.