Грозный, 2 декабря, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Максим Самородов. «Динамо» смогло уйти от поражения благодаря голу на 96-й минуте, который забил вратарь Игорь Лещук после углового.

Лещук стал первым вратарём в истории РПЛ, забившим с игры. В 2001 году голкипер московского «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов в матче против воронежского «Факела» отметился голом с пенальти.

На сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 32 очка после 17 матчей. «Ахмат» идёт на 15-м месте с 10 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил нападающий Манфред Угальде.

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3. В составе «Крыльев Советов» дубль оформил ранее выступавший за «Зенит» форвард Иван Сергеев.