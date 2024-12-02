Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Россия приняла решение заблокировать программу США в Совете Безопасности ООН на декабрь, поскольку Вашингтон отказался убрать из неё заседание по Украине. Об этом 2 декабря сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

РИА Новости / Сергей Гунеев

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утверждённой программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из её проекта», — написал он в Telegram-канале.

По словам Полянского, сложно сказать, что сказалось больше — «американское упрямство или англосаксонская солидарность».

Дипломат подчеркнул, что российская сторона была максимально прозрачной, когда говорила о своей позиции по таким вопросам, поэтому решение Москвы весьма предсказуемо и закономерно.

Как передавало ИА Регнум, США в декабре на один месяц получили председательство в Совете Безопасности ООН. В ноябре эта роль отводилась Великобритании.

1 ноября Полянский сообщал, что Россия не дала принять программу работы британского председательства в СБ ООН, поскольку в её проект было включено заседание по Украине.

В феврале 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что для России неприемлемо расширение состава постоянных членов Совбеза ООН за счёт представителей Запада. По его словам, у ФРГ и Японии не получится попасть в состав СБ организации вместе с Индией и Бразилией. Реформа Совбеза ООН должна быть нацелена на справедливую представленность стран мирового большинства: Африки, Азии, Латинской Америки, подчеркнул министр.