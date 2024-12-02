Москва, 2 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево экстренно посадили самолёт авиакомпании Air India, который летел из Нью-Йорка в Дели. Об этом 2 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress

Отмечается, что пассажиру резко стало плохо во время полёта, его несколько часов реанимировали бортпроводники, но он скончался до прибытия в Москву. Поднявшиеся на борт врачи лишь констатировали смерть.

По данным канала, американцу было около 60 лет, у него два гражданства — США и Индии. По основной версии, у него случился сердечный приступ, рассматривается и версия отравления.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 105 человек, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Авиалайнер, следовавший в Сочи, вылетел из Минвод, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.

28 ноября следовавший из Бангкока самолёт совершил экстренную посадку в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе. На борту находились 263 пассажира, в том числе 127 детей.