Берлин, 2 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Недавний визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев обусловлен его предвыборной компанией и желанием опередить лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, пишет издание Tagesschau.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Политика Украины также является темой предвыборной кампании на внеочередных федеральных выборах в конце февраля. Возможно, Олаф Шольц хотел предупредить визит Мерца, которого глава киевского режима Владимир Зеленский также пригласил», — приводятся в публикации слова журналиста Василия Голода.

В материале также указано, что Шольц обещал осуществить дополнительные поставки вооружения Украине на сумму 650 млн евро.

Фридрих Мерц является главой Христианско-демократического союза и главным конкурентом Шольца в борьбе за пост канцлера. Политик ранее заявлял о планах выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре, угрожая поставками Киеву немецких ракет Taurus.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года. Журнал Der Spiegel утверждает, что на встрече с украинским политиком Шольц, скорее всего, затронет тему возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима. Пресс-секретарь напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.