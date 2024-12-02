Москва, 2 декабря, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Евгений Петросян хочет выписать из московской квартиры свою дочь от первого брака и подал на неё в суд. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале судов общей юрисдикции столицы.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Отмечается, что 12 ноября Петросян подал иск с требованием признать 56-летнюю Викторину Петросянц утратившей право пользования жильём и снять её с регистрационного учета. Но 20 ноября суд Хамовнического района отклонил заявление из-за ошибок и порекомендовал артисту исправить недочёты до 20 января.

Викторина Петросянц является дочерью Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер. В настоящее время она живёт в Нью-Йорке вместе с мужем-американцем.

Как передавало ИА Регнум, в марте 78-летний Петросян в третий раз стал отцом, у него родилась дочь. Его супруга Татьяна Брухунова опубликовала семейную фотографию с мужем, четырёхлетним сыном и маленькой дочерью.