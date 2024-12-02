Рыбинск, Ярославская область, 2 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали пожар в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Рыбинске Ярославской области, сообщили 2 декабря в региональном управлении ФСИН России.

РИА Новости / Максим Богодвид

«Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован», — отметили в пресс-службе подразделения.

В управлении также отметили, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря появилась информация о пожаре в ИК-2 в Рыбинске. В региональном управлении МЧС России уточняли, что на момент выезда пожарно-спасательных подразделений на место происшествия площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

В начале октября в Екатеринбурге рядом с колонией строгого режима №10 вспыхнул пожар на Монтерской улице. Горела кровля пожарного депо. Огонь успел занять площадь в 400 кв. м.

В феврале произошёл пожар в исправительной колонии в городе Соликамске Пермского края. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров.