Екатеринбург, 3 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рядом с колонией строгого режима № 10 возник пожар. Об этом 3 октября сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram.

Кадр из Телеграм-канала

В небо начали подниматься клубы густого серого дыма. Разгорающееся в одноэтажном здании пламя видно из окон ближайших высоток.

Уточняется, что возгорание началось на Монтерской улице. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

По данным Telegram-канала «112», на территории колонии загорелась кровля пожарного депо. Площадь возгорания оценивается в 400 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, в марте крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Пермском крае. Инцидент произошёл в посёлке Половинка на территории ИК № 37. Огонь охватил швейный цех. Сообщалось, что площадь пожара составила 1500 кв. м.