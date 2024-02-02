В Соликамске потушили пожар в исправительной колонии
МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории ИК №9 в пермском Соликамске
Соликамск, Пермский край, 2 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Пожар в исправительной колонии в городе Соликамске Пермского края потушен. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Отмечается, что пожар ликвидирован в 15:14 по местному времени (13:14 мск). Возгорание началось в производственном цеху около 11:00, на тушение ушло более четырёх часов.
Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске загорелось здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Позднее стало известно, что на территории загорелся производственный корпус. В момент пожара на производственном участке работы не велись.