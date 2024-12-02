Рыбинск, Ярославская область, 2 декабря, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В исправительной колонии №2, расположенной в Рыбинске Ярославской области, 2 декабря вспыхнул пожар. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению»,― сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Площадь возгорания составляет порядка 1 тыс. кв. м. Пожарным удалось локализовать огонь. По предварительной информации, никто не пострадал.

Причины пожара и другие обстоятельства устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в городе Ростове Ярославской области крупный пожар вспыхнул на складе запчастей. Площадь возгорания составила 960 кв. м. В тушении пожара участвовали 30 специалистов.

В Екатеринбурге 3 октября рядом с колонией строгого режима № 10 возник пожар. На Монтерской улице загорелась кровля пожарного депо. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

В марте крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Пермском крае. Инцидент произошёл в посёлке Половинка на территории ИК № 37. Огонь охватил швейный цех на площади 1500 кв. м.