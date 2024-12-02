Оксфорд, Великобритания, 2 декабря, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Оксфордский словарь английского языка представил слово 2024 года, которым стало выражение brain rot («разложение мозга»). Об этом сообщила пресс-служба университета Oxford University Press.

Belkin Alexey/Global Look Press

Оксфордский словарь по итогам голосования, в котором поучаствовали более 37 000 человек, назвал победителем именно термин brain rot.

Данное выражение обозначает потребление чрезмерного количества низкокачественного онлайн-контента, который не имеет никакой содержательной ценности и оказывает негативное влияние на когнитивные способности человека.

Как отмечает пресс-служба, частота использования выражения за год выросла на 230%.

В номинации на слово 2024 года также участвовали термины demure («скромный», «сдержанный»), dynamic pricing («динамическое ценообразование»), lore («предание», а также «обучение»), slop («помои», «бессмыслица») и romantasy («романтизм»).

26 ноября информационно-справочный портал «Грамота. ру» назвал словом 2024 года «вайб». Термин обозначает настроение, которое исходит от человека, объекта или ситуации. Второе и третье места заняли «скуф» и «прилёт».

Как ранее передавало ИА Регнум, словом предыдущего 2023 года был выбран разговорный термин rizz, обозначающий шарм и привлекательность. Выражение является сокращённой формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования, сообщили в пресс-службе университета.