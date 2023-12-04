Лондон, 4 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Главным словом 2023 года по версии издательства Оксфордского словаря стало разговорное выражение «rizz», обозначающее персональные шарм и привлекательность. Об этом 4 декабря сообщило издательство на своём сайте.

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«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», — заявило издательство.

Отмечается, что выражение «rizz» является сокращённой формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.

Помимо шарма и привлекательности оно также означает «способность легко привлекать романтического или сексуального партнёра».

В издательстве рассказали, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение прошедшего года, и предложили публике проголосовать. В ходе голосования список был сокращён до четырёх слов, а окончательный выбор был сделан экспертами-лингвистами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глагол «галлюцинировать» стал главным словом 2023 года по версии Кембриджского словаря английского языка. Этот термин определяется как произведение искусственным интеллектом «ложной информации». Как указали составители словаря, «галлюцинировать» стало одним из многих слов, которые в этом году обрели дополнительные значения в свете развития ИИ.

В 2022 году Оксфордский словарь признал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), которое используется для обозначения чрезвычайно эгоистичной модели поведения. В издательстве Оксфордского университета пояснили, что человек, ведущий себя так, отвергает общественные нормы и ожидания, проявляет лень, неопрятность и жадность.