Москва, 26 ноября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Словом 2024 года по версии информационно-справочного портала «Грамота. ру» стал «вайб». Второе и третье места заняли «скуф» и «прилёт». Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ресурса.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В определении слова года участвовали более 400 филологов из разных российских городов.

«Тройка лидеров определилась в первые часы, но «вайб» вырвался вперёд не сразу. По итогам мягкого рейтингового голосования 124 балла набрал «прилёт», 229 — «скуф», 256 — «вайб», — говорится на сайте справочной службы.

По информации лингвистов портала, слово «вайб» появилось в русском языке несколько лет назад, но в 2024 году произошёл сильный рост его упоминаемости, в том числе за пределами молодёжных групп. Оно означает настроение, которое исходит от человека, объекта или ситуации. Вайб может быть весёлым, мрачным и т.д.

Как передавало ИА Регнум, слово «скуф» в Сети применяют для обозначения мужчин старше 35 лет неопрятного вида и с избыточным весом, которые в часы досуга играют в компьютерные игры, смотрят телевизор и пьют пиво. Прообразом для этого прозвища стал бывший модератор форума «Двач» Алексей Скуфьин. В ноябре он сообщил, что устал от популярности среди поклонников и решил затаиться.

1 ноября словарь немецкого языка Duden обновил список самых длинных слов. Победителем в этой «номинации» стал термин из 67 букв Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Он означает «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками».