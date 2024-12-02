Киев, 2 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. На Украине на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрывы. Они прогремели в Киевской области, сообщил 2 декабря украинский телеканал «Новости. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Киевской области», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога.

Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Киевской области. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 1 декабря на территории Киева была объявлена воздушная тревога. Также в тот момент тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

В тот же день назначенный киевским режимом глава областной военной администрации региона Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов получили повреждения складские помещения во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ночью 30 ноября воздушную тревогу на Украине объявили в четырёх областях. Сирены взвыли в 01:28 мск в Кировоградской области, в 03:13 мск об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской области. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской и Полтавской областях.