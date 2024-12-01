Киев, 1 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Складские помещения во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 1 декабря сообщил глава так называемой областной военной администрации региона Александр Прокудин.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Также … [повреждения получили] газопровод, складские и гаражные помещения», — написал он в своём Telegram-канале. При этом Прокудин не уточнил, где именно расположены получившие повреждения объекты.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории временно подконтрольной украинским формированиям части Херсонской области. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 1 декабря на территории Киева была объявлена воздушная тревога. Также в тот момент тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Днём 30 ноября украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах, прогремевших во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. На тот момент на подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

В ночь на 30 ноября воздушную тревогу объявляли в четырёх областях на контролируемой Киевом территории. Тревожные сирены прозвучали в Кировоградской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях.