Киев, 30 ноября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. На Украине ночью 30 ноября воздушную тревогу объявили в четырёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены взвыли в 01:28 мск в Кировоградской области. В 03:13 мск об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской области.

Также воздушную тревогу объявили в Черкасской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские войска нанесли удар по произведённой в Германии зенитной самоходной установке Gepard, находившейся в Одессе.

На Украине в городе Ильичёвске Одесской области зафиксировали «прилёт» ночью 29 ноября, после которого раздалось множество глухих взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.