Киев, 1 декабря, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В Киеве ранним утром 1 декабря объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены также предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областей.

Как сообщало ИА Регнум, городской совет Одессы 29 ноября сообщил о повреждениях портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее в этот же день украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах на территории Одессы ночью. На тот момент в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.