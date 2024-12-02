Село Калманка, Алтайский край, 2 декабря, 2024, 08:27 — ИА Регнум. До шести человек увеличилось число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае, сообщили в краевом минздраве.

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По состоянию на утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек.

«Один пациент в ночь на 2 декабря умер», — приводит сообщение минздрава ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели постояльцев «Рубикона» стало известно 28 ноября. Сначала сотрудники соццетра обнаружили тело одного постояльца. После этого с признаками отравления неизвестным веществом были госпитализированы ещё 19 человек.

В Барнауле 30 ноября по решению Октябрьского районного суда председатель правления «Рубикона» Алик Гельфенбайн был отправлен под арест. Жена Гельфенбайна рассказала, что причиной гибели людей стал ротавирус. Она сообщила, что в «Рубиконе» недавно поселился бездомный мужчина. Он вскоре умер, после чего заболели ещё несколько человек.