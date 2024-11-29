Задержан директор соццентра на Алтае, где погибли трое постояльцев
На Алтае задержали директора соццентра, в котором погибли трое постояльцев
Барнаул, 29 ноября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Председатель правления частного центра социального обслуживания «Рубикон» из села Калистратиха в Алтайском крае, где погибли трое и пострадали ещё не менее 15 человек, задержан. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководство центра задержано.
По предварительной версии следствия, днём 28 ноября в соццентре с признаками отравления было обнаружено тело мужчины. Позже не менее 15 человек с признаками отравления были доставлены в больницы. Один из постояльцев скончался по дороге. Ещё один также умер в центре.
«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления организации, с ним проводятся следственные действия», — пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Следователем СК будет направлено ходатайству в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится комплекс следственных действий, назначаются необходимые экспертизы.
Как сообщало ИА Регнум, в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края умерли трое постояльцев, более 17 человек пострадали. Предварительная версия — отравление.
Супруга руководителя социального центра адаптации «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна назвала ротавирус причиной смерти трёх постояльцев.
По словам Натальи, так зовут женщину, первым заболел бездомный, которого недавно привезли к ним.
Заболевать люди начали несколько дней назад. Двоих они сами отвезли в больницу.
Наталья добавила, что в центре гигиены и эпидемиологии рекомендовали всё продезинфицировать и сказали, что это ротавирусная инфекция.
Основное направление работы центра — адаптация бывших осуждённых, инвалидов и пенсионеров. Всего в центре проживало 28 человек.