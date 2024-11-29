Барнаул, 29 ноября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Супруга руководителя социального центра адаптации «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна назвала ротавирус причиной смерти трёх постояльцев.

Fr.de Инфекция

По словам Натальи, так зовут женщину, первым заболел бездомный, которого недавно привезли к ним.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», — рассказала женщина RT.

Заболевать люди начали несколько дней назад. Двоих они сами отвезли в больницу.

Наталья добавила, что в центре гигиены и эпидемиологии рекомендовали всё продезинфицировать и сказали, что это ротавирусная инфекция. Сколько на данный момент заболевших, женщина не знает.

Основное направление работы центра — адаптация бывших осужденных, инвалидов и пенсионеров. Всего в центре проживало 28 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края умерли трое постояльцев, ещё 17 человек пострадали. Предварительная версия — отравление.

25 ноября главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию об отравлении детей в школе №1512 на востоке города. У 32 детей была обнаружена кишечная инфекция, но их заражение могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших. По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены.