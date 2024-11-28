Барнаул, 28 ноября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края умерли трое постояльцев, ещё 17 человек пострадали. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в Калистратихе было обнаружено тело одного из подопечных частного центра социального обслуживания. После этого были госпитализированы 19 человек, из которых затем скончались двое.

Предварительно, у пострадавших выявили отравление неизвестным веществом.

Проводится необходимая проверка, назначена экспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию об отравлении детей в школе №1512 на востоке города. У 32 детей была обнаружена кишечная инфекция, но их заражение могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших. По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены.