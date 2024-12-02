Мехико, 2 декабря, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Вооружённые злоумышленники убили восемь человек и ранили двоих в придорожном кафе в мексиканском Гуанахуато. Об этом 1 декабря сообщил телеканал N+.

Timothy Neesam Полиция Мексики

Уточняется, что нападение произошло ночью в районе Эль-Треболь в Апасео-эль-Гранде. Как рассказали очевидцы, неизвестные прибыли на место преступления на «роскошном белом автомобиле», остановились рядом с кафе, у обочины, открыли стрельбу по группе мужчин и скрылись с места происшествия. При этом ни перед стрельбой, ни после неё злоумышленники не произнесли ни слова.

Всего погибли восемь человек, ещё два человека, мужчина и женщина, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Прокуратура установила личность троих погибших — двоих пожарных и врача скорой помощи.

Мотивы стрелявших остаются неизвестными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 автогонщиков были убиты, ещё девять получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на заправке в мексиканском штате Южная Калифорния. Прокуратура штата начала расследование обстоятельств трагедии.

В Мексике суд приговорил троих соучастников убийства мексиканской журналистки Марии Элены Ферраль в штате Веракрус к 30 годам тюремного заключения. При этом заказчик убийства так и не был найден.