Мехико, 19 мая, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Трое соучастников убийства мексиканской журналистки Марии Элены Ферраль в штате Веракрус получили по 30 лет тюремного заключения. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсия в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как уточнил губернатор штата Веракрус, трое соучастников убийства журналистки изданий Diario de Xalapa, Heraldo de Poza Rica и Quinto Poder были приговорены к 30 годам тюрьмы после двух лет судебных процессов. Таким образом, запрос Генеральной прокуратуры, изначально просившей для обвиняемых тюремные сроки именно такой длительности, был полностью удовлетворён. При этом заказчик убийства так и не был найден.

Нападение на 50-летнюю журналистку было совершено 30 марта 2020 года в городе Папантле. Группа из восьми человек восемь раз выстрелила в женщину, когда она садилась в машину. С тремя огнестрельными ранениями Ферраль была доставлена в местную больницу, но после семичасовой операции скончалась.

Журналистка специализировалась на освещении криминогенной обстановки в регионах, а также на аналитике политических убийств. Ферраль неоднократно получала угрозы от экс-руководителя муниципалитета Коксиуи, но правоохранители не обратили должного внимания на эти заявления.

Ранее ИА Регнум сообщало о похищении репортёра мексиканского регионального издания Presente Veracrus Рикардо Вильянуэва вооружёнными злоумышленниками на востоке Мексики.