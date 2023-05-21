Москва, 20 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Команда московского футбольного клуба «Динамо» 20 мая на игре в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу разгромила со счётом 3:0 соперников столичного «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Лужники».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Первый гол уже на второй минуте забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Далее были голы, забитые Ярославом Гладышевым на 45-й минуте и Арсеном Захаряным на 53-й минуте.

После победы всухую «Динамо» набрало 45 очков и поднялось на шестое место. У «Торпедо» 13 очков, команда находится на последнем, 16-месте.

Как сообщало ИА Регнум, победителем чемпионата России по футболу досрочно стал ФК «Зенит». 7 мая команда, победив московский «Спартак», набрала 64 очка. За оставшиеся игры ни одна команда не сможет столько набрать.

В настоящее время у петербургской команды 66 очков, 13 мая игрокам вручили золотые медали. «Зенит» пятый год подряд стал чемпионом России.