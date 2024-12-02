Париж, 2 декабря, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В столице Франции в связи с открытием собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) введут режим безопасности. Об этом сообщил префект Парижа Лоран Нуньес.

CrazyJN Нотр-Дам де Пари

«Мы организуем антитеррористический периметр, известный как SILT (Внутренняя безопасность и борьба с терроризмом). Он охватит весь остров Сите и большую часть береговой линии левого берега, от моста Пон-де-ла-Турнель до Пон-Нёф», — уточнил он в интервью газете Le Parisien.

По его словам, на церемонии открытия собора ожидается присутствие около 50 глав государств. Доступ на площадь будут иметь лишь немногочисленные гости.

Так, по распоряжению префектуры, с 4 по 9 декабря ограничат проезд транспорта на остров Сите и набережные левого берега Сены. 7 — 8 декабря доступ также закроют для пешеходов. Кроме того, будут перекрыты 9 мостов, соединяющих Сите с правым и левым берегом Сены.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля 2019 года в Нотр-Дам де Пари случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.

Во время работ в здании собора Парижской Богоматери обнаружили уникальные элементы конструкции, ранее скрытые от учёных. Оказалось, что для скрепления камней в здании использовались железные скобы. Такой состав применялся на самых ранних этапах строительства с использованием железа в середине XII века. В том числе благодаря инновациям в строительстве удалось достигнуть того, что высота Нотр-Дама составила 32 метра.

В конце ноября 2024 года первыми посетителями собора после завершения восстановительных работ стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Официальное открытие назначили на 7 декабря.