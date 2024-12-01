Киев, 2 декабря, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Украинцы могли бы направить выплаченную в рамках соцподдержки 1 тыс. гривен (около 2,3 тыс. рублей) на оборону страны. С соответствующим предложением 1 декабря выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум 1000 гривен от Зеленского

В Telegram-канале он рассказал, что в первый день действия программы заявки на получение денег подали более 2,1 млн граждан Украины.

«Есть возможность направить выплату на поддержку Сил обороны Украины через волонтёрские фонды», — предложил Зеленский.

Также средства, по его словам, можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг.

Украинцы могут получить выплату до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября глава киевского режима проинформировал, что выплаты в размере 1 тыс. гривен граждане Украины смогут использовать для оплаты украинских товаров и услуг.

По мнению экс-президента Украины Петра Порошенко (вместе с сыном Алексеем признаны Росфинмониторингом членами террористического и экстремистского объединения), решение о выплатах было принято Зеленским, чтобы «купить голоса избирателей». Это может привести к тому, что партнёры перестанут давать деньги Украине в качестве помощи, добавил экс-президент. Руководство киевского режима думает о выборах, вместо того чтобы «одержать победу» в военном конфликте, отметил он.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится на Украине под стражей в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, отметил, что Зеленский оценил «страдания украинского народа» в одну гривну в день.