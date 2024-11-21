Белград, 21 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Сербия обратилась к России с просьбой помочь в строительстве трубопровода через Венгрию, чтобы напрямую подключиться нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.

Sputnik/РИА Новости

Каланда отметил, что подключение к «Дружбе» позволит Сербии быть более независимой в поставках нефти и существенно увеличить объемы сырья, в том числе и для внутреннего потребления. Планируется, что длина такого отвода составит около 300 километров.

«Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на «Дружбу». Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта», — заявляет официальный представитель «Транснефти».

В 2022 году президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от «Дружбы» и заявил, что технико-экономическое обоснование проекта завершится до конца 2024 года.

Также строительство нефтепровода через венгерскую территорию займет как минимум два-три года, сообщил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Благодаря отводу Сербия сможет диверсифицировать импорт нефти и платить меньше за транзит. На данный момент сырье поступает через Хорватию по нефтепроводу JANAF.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит нефти из России. Как передавало ИА Регнум, Украина собирается продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года.