Киев, 1 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в первый день работы в новых должностях 1 декабря прибыли с визитом в Киев.

Ansgar Haase/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос», — написал Кошта в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, представители ЕС этим визитом решили продемонстрировать, что Брюссель продолжает поддерживать украинскую сторону.

Как передавало ИА Регнум, предшественник Кошты Шарль Мишель передал ей полномочия главы Евросовета 29 ноября, назвав самым большим своим достижением на этом посту массовые поставки оружия на Украину в введение антироссийских санкций. Главой Европейской комиссии осталась Урсула фон дер Ляйен.

Уходя с поста главы европейской дипломатии, Жозеп Боррель 29 ноября заявил, что Европа давно перестала быть «центром мира». По его мнению, конфликт на Украине может разбудить европейский страны, оказавшиеся в хрупком положении.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил, что Европа утратила независимость и теперь беспрекословно подчиняется США. Исполняя волю Вашингтона, европейские страны в ущерб своим интересам разорвали отношения Россией. При этом Москва надеется на восстановление связей.