Астана, 28 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Россия готова возобновить отношения со странами Европы. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

Михаил Терещенко\РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдёт, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановится», — отметил он.

Президент подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в этом не меньше, чем Россия, а может даже больше. При этом он подчеркнул, что Европа утратила независимость и действует по указке США, в том числе вопреки собственным интересам.

«Под дудку американской администрации пляшет «польку-бабочку» только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон в сентябре заявил, что европейским странам Европы рано или поздно придётся переосмыслить отношения с Россией. Он напомнил, что эта Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО, а потому нужно подумать о новых отношениях ради мира.

Путин 5 ноября подчеркнул, что действия властей стран Европы, которые заняли недружественную позицию к России, не отменяет добрых отношений между жителями РФ и тех государств. Он призвал работать с гражданскими обществами и деятелями культуры в том числе тех государств, где открыто проводят антироссийскую политику.